В Свердловской области проверят все дамбы

«Сегодня поручил усилить меры по подготовке к весеннему половодью на территориях Свердловской области. Перед собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующим организациям совместно с контролирующими структурами поставил задачу обеспечить проверку всех гидротехнических сооружений, в том числе дамб и плотин, а также обеспечить непрерывный контроль и измерение уровня воды в водохранилищах».