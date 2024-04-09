Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Новочеркасске

В Новочеркасске начали проверку после нападения собаки на маленькую девочку. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка, ее ход и результаты взяты на контроль. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося. По итогам этой работы будут приняты меры реагирования, — говорится на сайте надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, пострадала 4-летняя малышка. Ранее со слов депутата Андрея Карабедова сообщалось, что девочке 5 лет. Предварительно, она попала в БСМП после инцидента с бродячей собакой на одной из улиц города.