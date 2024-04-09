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Краснодарский край накроет летняя жара до +27 градусов

На территории Краснодарского края в начале апреля установилась летняя погода.

Сейчас в Вашингтоне: +21° 3 м/с 53% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Новая Кубань

С каждым днем столбики термометров в регионе поднимаются все выше. Жара накроет Краснодарский край в ближайшие дни. К концу рабочей недели термометры поднимутся до летних значений — ожидается до +27 градусов. Станут теплее и ночи. На основной территории региона обойдется без осадков.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля преимущественно без осадков, вечером местами в горах возможен кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра восточного направления при порывах составит 12−14 метров в секунду, в отдельных районах — до 18 метров. Ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.

До конца рабочей недели погода значительно не изменится. Ночью термометры покажут от +8 до +13 градусов, днем — от +22 до +27. Осадки днем 12 апреля возможны лишь в юго-восточных предгорных районах. На побережье Черного моря снова усилится ветер — порывы достигнут 17−22 метров в секунду.