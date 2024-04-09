Самолеты из Волгограда в Москву будут летать чаще из-за высокого спроса

Жители Волгограда смогут чаще летать в Москву. Количество авиарейсов увеличила компания «Сибирь», которая учла высокий спрос на это направление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного волгоградского аэропорта, к уже имеющемуся рейсу с начала апреля и до 12 мая включительно добавился вечерний рейс до Домодедово (S7 2147/2148).
Борт с пассажирами будет вылетать ежедневно в 20.05. Время полета составит 1 час 45 минут. Обратно самолет будет возвращаться в 20.50 по московскому времени.
— Рейс обеспечивает удобные стыковки с рейсами из Домодедово в Омск, Норильск, Горно-Алтайск, Мурманск и другие города маршрутной сети авиакомпании, — уточнили в аэропорту Волгограда.