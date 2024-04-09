На Адмиралтейской набережной девушка уронила в воду айфон. Ныряли и спасали всей толпой

Сначала девушка пыталась сама выловить телефон из Большой Невы, потом — ее подруга. Затем помочь вызвался очевидец, молодой парень, и его чуть не унесло течением. Девушка объявила награду за выловленный айфон в 10 тысяч рублей. Тем временем парень не сдавался и отважно пытался достать технику снова и снова.