Чартерную «Ласточку» хотят запустить между Москвой и Минском

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Республиканский союз туристической индустрии (РСТИ) совместно с РЖД прорабатывает возможность запуска чартерного электропоезда «Ласточка» между Москвой и Минском, сообщил председатель РСТИ Филипп Гулый.
По его словам, в последнее время растет число деловых командировок, бизнес-путешествий и корпоративных событий, когда сотни сотрудников крупных российских компаний приезжают в Минск.
«Дело в том, что этот рынок на себе очень долго аккумулировала турецкая Анталья, но перелеты такого количества человек — это дорого. К нам тоже такое количество людей за один раз пятью самолетами не привезешь, но ходит “Ласточка”. Я думаю, если мы сможем с РЖД решить вопрос по чартерной “Ласточке”, фактически один дополнительный поезд может привезти 900 человек», — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Гулый отметил, что сейчас белорусская сторона находится во взаимодействии с РЖД по этому вопросу.
«Я думаю, что мы на конгрессе (Российско-белорусском туристическом конгрессе 17 апреля в Минске — Sputnik) обсудим, как это возможно, а дальше это войдет в стадию переговоров. Если нам за лето это удастся решить, то я думаю, это вполне может быть. Но бизнес в этом (запуске дополнительной “Ласточки” — Sputnik) заинтересован очень», — подчеркнул глава РСТИ.
Скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском РЖД впервые запустили в апреле 2021 года. Время в пути составляет примерно 7 часов.