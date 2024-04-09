Чартерную «Ласточку» хотят запустить между Москвой и Минском

«Дело в том, что этот рынок на себе очень долго аккумулировала турецкая Анталья, но перелеты такого количества человек — это дорого. К нам тоже такое количество людей за один раз пятью самолетами не привезешь, но ходит “Ласточка”. Я думаю, если мы сможем с РЖД решить вопрос по чартерной “Ласточке”, фактически один дополнительный поезд может привезти 900 человек», — сказал он на пресс-конференции во вторник.