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В Уфе в Ураза-байрам праздничные богослужения пройдут в 25 мечетях

В Уфе завтра, 10 апреля, правоверные мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. В администрации города отметили, что богослужения пройдут в 25 мечетях.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди. На площади перед ЛФЦ «Башкирия» гостей будет ждать праздничная программа: концерт, халяль ярмарка, детская анимация, угощение пловом. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 на улице Менделеева, 205а. Вход свободный.

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