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Собянин: В Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Принято решение о создании в Крылатском новой площадки ботанического сада Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Создадим в районе Крылатское новую площадку Ботанического сада Сеченовского университета. В природно-исторический парк “Москворецкий” перенесут свыше одной тысячи лекарственных растений из коллекции вуза, которая сейчас находится на Шелепихинской набережной», — написал мэр Москвы.

Сад разобьют в природно-историческом парке «Москворецкий» на участке площадью 5,5 гектара между Южным Татаровским прудом и ледовым дворцом «Крылатское». Сюда переместят более тысячи растений из ботанической коллекции университета, которая сейчас находится на Шелепихинской набережной недалеко от делового центра «Москва-Сити». Перевезут в основном те культуры, которые плохо росли на старом месте, например лекарственные травы.

Кроме того, на новой площадке возведут некапитальный учебно-лабораторный корпус площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Все работы планируется завершить в этом году.

Собянин Сергей