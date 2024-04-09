Собянин: В Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Сад разобьют в природно-историческом парке «Москворецкий» на участке площадью 5,5 гектара между Южным Татаровским прудом и ледовым дворцом «Крылатское». Сюда переместят более тысячи растений из ботанической коллекции университета, которая сейчас находится на Шелепихинской набережной недалеко от делового центра «Москва-Сити». Перевезут в основном те культуры, которые плохо росли на старом месте, например лекарственные травы.