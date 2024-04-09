Главные новости к вечеру 9 апреля

Путину доложили о ситуации с паводками в российских регионах

Президент Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.



СК заявил о причастности Burisma к финансированию терактов в РФ

СК возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.



Кремль оценил фразу губернатора «телефоны убрали» жителям Орска

Песков назвал работу с населением напряженной и заверил в оказании помощи.



ФАС выдала предупреждение Wildberries

По версии ведомства, компания навязывает продавцам невыгодные условия договора.



Март 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Специалисты отметили и рекордно теплую температуру воды.