Путину доложили о ситуации с паводками в российских регионах
Президент Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.
СК заявил о причастности Burisma к финансированию терактов в РФ
СК возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.
Кремль оценил фразу губернатора «телефоны убрали» жителям Орска
Песков назвал работу с населением напряженной и заверил в оказании помощи.
ФАС выдала предупреждение Wildberries
По версии ведомства, компания навязывает продавцам невыгодные условия договора.
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Специалисты отметили и рекордно теплую температуру воды.
Главные новости к вечеру 9 апреля
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Путину доложили о ситуации с паводками в российских регионах