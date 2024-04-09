Вашингтон
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 9 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путину доложили о ситуации с паводками в российских регионах
Президент Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

СК заявил о причастности Burisma к финансированию терактов в РФ
СК возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.

Кремль оценил фразу губернатора «телефоны убрали» жителям Орска
Песков назвал работу с населением напряженной и заверил в оказании помощи.

ФАС выдала предупреждение Wildberries
По версии ведомства, компания навязывает продавцам невыгодные условия договора.

Март 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Специалисты отметили и рекордно теплую температуру воды.