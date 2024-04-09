Снег, дождь и подъем воды: в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение

«На гидрологическом посту р. Калкутан — с. Калкутан продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 3 см), с прохождением ледохода. По состоянию на 12:00 уровень воды превысил критическую отметку на 1 см (критическая отметка 630 см), состояние водного объекта — на гидропосту нет ледовых явлений (чисто). Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки».РГП «Казгидромет».