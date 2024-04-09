Штраф за отказ от участия в переписи населения может превысить 2000 леев

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Лицам, отказывающимся представить данные для переписи, грозит штраф в размере от 1000 до 2500 леев в соответствии со статьей 330 Кодекса о правонарушениях. Об этом заявил директор Национального бюро статистики (НБС) Олег Кара.
По словам чиновника, протокол будет составлен представителем НБС на основе отчета, представленного переписчиками. До этого человеку, отказывающемуся сообщить данные для статистики, будет направлено до пяти уведомлений об обязательстве предоставлять информацию.
«Первым уведомлением будет листовка с информацией о переписи. Далее будет направлено оповещение, еще одно. Если человек избегает контакта, ему будет оставлено сообщение о том, что в случае, если он не выполнит свои обязательства, будет применено положение Кодекса о правонарушениях. Только после этих действий будет начата процедура составления протокола о штрафных санкциях», — рассказал Кара в эфире RLIVE.
Тем временем некоторые вопросы, включенные в анкету для переписи, уже вызвали недоумение граждан. Многие считают их неуместными и некорректными.
Экс-премьер Ион Кику призвал организаторов объяснить актуальность некоторых вопросов для составления статистики и смысл их включения в анкету.
Перепись населения и жилищного фонда стартовала в Молдове 8 апреля. Она будет длиться три месяца и закончится 7 июля. Участие в опросе обязательно для жителей страны. В этом году впервые анкеты будут заполнять в электронном виде. Предварительные итоги переписи будут объявлены не ранее января 2025 года.