Штраф за отказ от участия в переписи населения может превысить 2000 леев

«Первым уведомлением будет листовка с информацией о переписи. Далее будет направлено оповещение, еще одно. Если человек избегает контакта, ему будет оставлено сообщение о том, что в случае, если он не выполнит свои обязательства, будет применено положение Кодекса о правонарушениях. Только после этих действий будет начата процедура составления протокола о штрафных санкциях», — рассказал Кара в эфире RLIVE.