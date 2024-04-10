В Калининграде зафиксировали новый температурный рекорд

«По состоянию на 14:00 воздух на метеостанциях региона прогрелся до невероятных для начала апреля значений в +26,5°С (Калининград, Советск), суточные температурные рекорды уже побиты на всех метеостанциях области, где есть архив рекордов! Суточный рекорд в Калининграде уже перекрыт более чем на 4°С», — рассказали синоптики.