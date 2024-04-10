В Калининграде зафиксировали новый температурный рекорд

Во вторник, 9 апреля, Калининград побил температурный рекорд 2018 года. Днём воздух прогрелся до +26,5°С. Предыдущий рекорд дня составлял +22°С. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«По состоянию на 14:00 воздух на метеостанциях региона прогрелся до невероятных для начала апреля значений в +26,5°С (Калининград, Советск), суточные температурные рекорды уже побиты на всех метеостанциях области, где есть архив рекордов! Суточный рекорд в Калининграде уже перекрыт более чем на 4°С», — рассказали синоптики.
При этом на побережье Балтийского моря гораздо прохладнее. В Пионерском воздух прогрелся до +19,6°С, в Балтийске — до +22,3°С.
Аномально тёплая погода держится в Калининграде с воскресенья. Со среды синоптики прогнозируют похолодание: температура упадёт сразу на десять градусов.