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Умер космонавт Владимир Аксенов — в его честь названа улица в Гродно

Аксенов в 1970−80-х совершил два полета в космос, за что был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Советский космонавт Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

Соболезнования семье Аксенова выразил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он отметил, что космонавт благодаря своему опыту и знаниям пользовался авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей.

Борисов напомнил, что он был участником первого испытательного полета нового космического корабля «Союз Т-2».

«Он останется в нашей памяти человеком честным, трудолюбивым, справедливым и искренним», — сказал руководитель Роскосмоса.

За время службы в отряде космонавтов Аксенов совершил два космических полета. В сентябре 1976 года состоялся первый — в качестве бортинженера на корабле «Союз-22» совместно с Валерием Быковским.

Второй совершил 5—9 июня 1980 года вместе с Юрием Малышевым на корабле «Союз Т-2». Во время него была произведена первая в мире стыковка в ручном режиме с орбитальным комплексом «Салют-6».

За каждый из полетов Аксенов удостоен звания Героя СССР. В 1988 году ушел в отставку в звании подполковника. Его именем названа одна из улиц Гродно.