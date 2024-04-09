Умер космонавт Владимир Аксенов — в его честь названа улица в Гродно

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Советский космонавт Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».
Соболезнования семье Аксенова выразил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он отметил, что космонавт благодаря своему опыту и знаниям пользовался авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей.
Борисов напомнил, что он был участником первого испытательного полета нового космического корабля «Союз Т-2».
«Он останется в нашей памяти человеком честным, трудолюбивым, справедливым и искренним», — сказал руководитель Роскосмоса.
За время службы в отряде космонавтов Аксенов совершил два космических полета. В сентябре 1976 года состоялся первый — в качестве бортинженера на корабле «Союз-22» совместно с Валерием Быковским.
Второй совершил
За каждый из полетов Аксенов удостоен звания Героя СССР. В 1988 году ушел в отставку в звании подполковника. Его именем названа одна из улиц Гродно.