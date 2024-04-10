В Екатеринбурге первомайское шествие отменили второй год подряд

«Важны вопросы безопасности. Сейчас они в приоритете у организаторов всех массовых мероприятий, особенно исторически значимых для нас. При их планировании прошу обратить внимание на необходимость обеспечить безопасность всех участников на всех этапах подготовки и проведения праздников», — сказал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.