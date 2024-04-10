В Екатеринбурге первомайское шествие отменили второй год подряд

Как сообщили в департаменте информполитики региона, патриотические и массовые мероприятия пройдут только на объектах и площадках, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.
Напомним, в прошлом году первомайскую демонстрацию отменили из-за высокого уровня террористической опасности, демонстрацию заменил митинг на стадионе «Екатеринбург Арена». План празднования 9 Мая в Екатеринбурге остался без изменений.
«Важны вопросы безопасности. Сейчас они в приоритете у организаторов всех массовых мероприятий, особенно исторически значимых для нас. При их планировании прошу обратить внимание на необходимость обеспечить безопасность всех участников на всех этапах подготовки и проведения праздников», — сказал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
По словам главы федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских, в числе форматов празднования — «традиционные субботники, высадка аллей труда, торжественные приемы лучших представителей рабочих профессий».
В департаменте добавили, что формат проведения акции «Бессмертный полк» федеральный оргкомитет должен определить в ближайшее время.