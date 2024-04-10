Новый мощный ливень рухнет на Владивосток в ближайшие дни — точная дата

Новый мощный ливень рухнет на Владивосток в ближайшие дни. Подробную информацию опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.ru.
По данным синоптиков, ливень настигнет столицу ДФО в понедельник, 15 апреля. Осадки начнутся в 10:00 и сохранятся в течение дня. Температура воздуха будет варьироваться от +7 до +9 градусов. Ветер умеренный, порывы до 14 метров в секунду.
Синоптики просят жителей города отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.
Отмечается, что во вторник, 16 апреля, осадки в виде дождя сохранятся, но будут уже не такими обильными.