Новый мощный ливень рухнет на Владивосток в ближайшие дни — точная дата

По данным синоптиков, ливень настигнет столицу ДФО в понедельник, 15 апреля. Осадки начнутся в 10:00 и сохранятся в течение дня. Температура воздуха будет варьироваться от +7 до +9 градусов. Ветер умеренный, порывы до 14 метров в секунду.