Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый мощный ливень рухнет на Владивосток в ближайшие дни — точная дата

Синоптики рассказали, когда ожидать изменений.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 60% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: PrimaMedia.ru

Новый мощный ливень рухнет на Владивосток в ближайшие дни. Подробную информацию опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.ru.

По данным синоптиков, ливень настигнет столицу ДФО в понедельник, 15 апреля. Осадки начнутся в 10:00 и сохранятся в течение дня. Температура воздуха будет варьироваться от +7 до +9 градусов. Ветер умеренный, порывы до 14 метров в секунду.

Синоптики просят жителей города отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.

Отмечается, что во вторник, 16 апреля, осадки в виде дождя сохранятся, но будут уже не такими обильными.