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В Новосибирске выбрали самую очаровательную «Леди в погонах»

Ей стала сотрудница налоговой инспекции Мария Сашкина.

Источник: Предоставлено героиней публикации

В Новосибирске завершился конкурс «Леди в погонах», который проводила КП-Новосибирск. За победу боролись 29 участниц, и теперь мы можем назвать имена победителей.

1 место — Марина Сашкина, заместитель начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Новосибирской области — 3542 лайка.

2 место — Анастасия Макеева, заместитель начальника отдела внутреннего аудита УФНС России по Новосибирской области, референт государственной гражданской службы 3 класса — 2599 лайков.

3 место — Светлана Черныш, государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Управления ФНС России по Новосибирской области — 2123 лайка.

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