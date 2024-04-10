В Новосибирске выбрали самую очаровательную «Леди в погонах»

В Новосибирске завершился конкурс «Леди в погонах», который проводила КП-Новосибирск. За победу боролись 29 участниц, и теперь мы можем назвать имена победителей.
1 место — Марина Сашкина, заместитель начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Новосибирской области — 3542 лайка.
2 место — Анастасия Макеева, заместитель начальника отдела внутреннего аудита УФНС России по Новосибирской области, референт государственной гражданской службы 3 класса — 2599 лайков.
3 место — Светлана Черныш, государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Управления ФНС России по Новосибирской области — 2123 лайка.