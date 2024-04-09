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Еще один праздник будет отмечаться в Беларуси — День работников госконтроля

Дата установлена в связи с тем, что в этот день 30 лет назад был образован высший орган финансового контроля республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. День работников органов государственного контроля установлен в Беларуси, соответствующий подписал во вторник президент республики Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Праздник будет отмечаться 2 августа. Именно в этот день 30 лет назад была создана Служба контроля Администрации президента. В 1995 году ее преобразовали в Службу контроля президента Беларуси, а спустя год появился Комитет госконтроля.

В настоящий момент КГК является высшим органом финансового контроля республики. В частности, ведомство осуществляет контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием госимущества, исполнением актов главы государства, парламента, правительства и других госорганов.

Напомним, что 2 августа в Беларуси также отмечается День десантников и сил специальных операций ВС Беларуси. Кроме того, в этот день православные чтут память пророка Илии.