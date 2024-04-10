Незрячие красноярцы будут получать свыше 100 тысяч рублей на содержание собак-проводников

«Для этих людей собаки — не просто любимые питомцы, они — их глаза. Учитывая их незаменимость и непростой этап в подготовке к жизни с незрячим человеком, эти собаки требуют более пристального ухода. Поэтому в крае принято решение о предоставлении ежегодной выплаты на их содержание», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.