Незрячие красноярцы будут получать свыше 100 тысяч рублей на содержание собак-проводников

«Для этих людей собаки — не просто любимые питомцы, они — их глаза. Учитывая их незаменимость и непростой этап в подготовке к жизни с незрячим человеком, эти собаки требуют более пристального ухода. Поэтому в крае принято решение о предоставлении ежегодной выплаты на их содержание», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.
Она добавила, что сегодня в Красноярском крае помощью таких животных пользуется 24 инвалида по зрению.
Какие документы потребуются заявление паспорт с пропиской в Красноярском крае СНИЛС индивидуальная программа реабилитации или абилитации документ на собаку, подтверждающий ее специальное обучение справка об осмотре собаки-проводника от государственного ветеринарного учреждения. Срок — не более 30 суток.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Красноярском крае открыты 2 тысячи вакансий для инвалидов.