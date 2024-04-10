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Незрячие красноярцы будут получать свыше 100 тысяч рублей на содержание собак-проводников

КРАСНОЯРСК, 9 апреля, ФедералПресс. Незрячие жители Красноярского края будут получать региональную доплату на содержание собак-поводырей в размере 83 тысячи рублей в год. Это деньги дополнят уже существующую господдержку в 32,2 тысячи рублей от Социального фонда России, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Для этих людей собаки — не просто любимые питомцы, они — их глаза. Учитывая их незаменимость и непростой этап в подготовке к жизни с незрячим человеком, эти собаки требуют более пристального ухода. Поэтому в крае принято решение о предоставлении ежегодной выплаты на их содержание», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.

Она добавила, что сегодня в Красноярском крае помощью таких животных пользуется 24 инвалида по зрению.

Какие документы потребуются заявление паспорт с пропиской в Красноярском крае СНИЛС индивидуальная программа реабилитации или абилитации документ на собаку, подтверждающий ее специальное обучение справка об осмотре собаки-проводника от государственного ветеринарного учреждения. Срок — не более 30 суток.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Красноярском крае открыты 2 тысячи вакансий для инвалидов.