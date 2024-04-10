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Калининградцев предупреждают об окончании «невероятно ранней жары»

Дальше жителей региона ждет умеренное тепло, температурный фон выше климатической нормы сохранится.

Сейчас в Вашингтоне: +16° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Новый Калининград

Аномально жаркая погода в регионе заканчивается, предупреждают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». Тропические массы покинут регион в ночь со вторника на среду.

«После невероятно ранней жары к нам придут умеренные воздушные массы. Впрочем, столь масштабного похолодания со вторжением северных воздушных масс не произойдет, а температурный фон даже останется чуть выше климатической нормы».

говорится в сообщении

В среду в дневные часы на побережье и западе области ожидается +7…+10°С, в Калининграде и остальной части региона +10…+14°С, не исключены локальные небольшие кратковременные дожди. В четверг днем ожидается около +13…+16°С.

«К концу недели-началу следующей недели у моделей наблюдается тенденция на снижение температурного фона, однако пока что точные прогнозы строить преждевременно», — отмечают эксперты.