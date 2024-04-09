По-летнему теплая погода снова ожидается в Беларуси в среду

В четверг, 11 апреля, в республику с Западной Европы начнет поступать прохладный воздух. Осадков не ожидается, но будет местами ветрено. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +4 до +10°С, на юго-востоке — до +12°С, днем — от +11°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).