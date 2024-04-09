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По-летнему теплая погода снова ожидается в Беларуси в среду

По информации синоптиков, уже в четверг в республике станет немного прохладнее.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 60% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в среду, 10 апреля, днем температура может подниматься до +27°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая масса воздуха, идущая с юго-запада Европы.

«Ночью небольшая облачность, днем — переменная. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны — слабый туман», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ночью ветер будет южного направления, днем — с переходом на западное.

В среду ночью температура воздуха составит от +7 до +13°С, на западе Беларуси — до +15°С, днем — от +21 до +27°С. В течение суток атмосферное давление продолжит расти.

В четверг, 11 апреля, в республику с Западной Европы начнет поступать прохладный воздух. Осадков не ожидается, но будет местами ветрено. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +4 до +10°С, на юго-востоке — до +12°С, днем — от +11°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).