По-летнему теплая погода снова ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в среду, 10 апреля, днем температура может подниматься до +27°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая масса воздуха, идущая с юго-запада Европы.
«Ночью небольшая облачность, днем — переменная. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны — слабый туман», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ночью ветер будет южного направления, днем — с переходом на западное.
В среду ночью температура воздуха составит от +7 до +13°С, на западе Беларуси — до +15°С, днем — от +21 до +27°С. В течение суток атмосферное давление продолжит расти.
В четверг, 11 апреля, в республику с Западной Европы начнет поступать прохладный воздух. Осадков не ожидается, но будет местами ветрено. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +4 до +10°С, на юго-востоке — до +12°С, днем — от +11°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).