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О рисках прорыва плотины сообщили в новосибирской ГЭС

После глобального потопа в Оренбургской области специалисты ГЭС Новосибирска прокомментировали вероятность порыва плотины.

Источник: Новосибирская ГЭС

Надежность сооружения в регионе крайне высокие, отметил исполняющий обязанности заместителя директора — главного инженера Новосибирской ГЭС Антон Дронченко в разговоре с корреспондентом BFM-Новосибирск. Конструкция сможет выдержать сильный паводок.

«При строительстве единственной на Оби гидроэлектрстоанции расчеты велись специалистами проектно-изыскательского института “Ленгидропроект”, лидера в области проектирования гидроэнергетических и водохозяйственных объектов, с учетом всех возможных рисков», — подчеркнул Дронченко.

Напомним, дорогу, ведущую к трем населенные пунктам Новосибирской области, открыли для автомобилистов после паводка. Открыт проезд по участку «100 км а/д “Р-255” — Сибиряк», который ведет к поселкам Зеленая горка, Сибиряк, Светлая поляна.

энергетика