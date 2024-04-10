О рисках прорыва плотины сообщили в новосибирской ГЭС

Напомним, дорогу, ведущую к трем населенные пунктам Новосибирской области, открыли для автомобилистов после паводка. Открыт проезд по участку «100 км а/д “Р-255” — Сибиряк», который ведет к поселкам Зеленая горка, Сибиряк, Светлая поляна.