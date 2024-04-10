Какой сегодня праздник: 10 апреля

Что празднуют в мире
10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.
10 апреля в мире отмечается семейный праздник — День братьев и сестер. Праздник придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.
Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.
Знаменательные события
В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут королевы Анны» — первый в мире закон об авторском праве.
В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
10 апреля 1912 года британский лайнер «Титаник» отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.
В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.
Кто родился
В 1847 году родился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.
В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.
В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.
10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко.