Какой сегодня праздник: 10 апреля

10 апреля в мире отмечается семейный праздник — День братьев и сестер. Праздник придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.