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Какой сегодня праздник: 10 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще — День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.

Что празднуют в мире

10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.

10 апреля в мире отмечается семейный праздник — День братьев и сестер. Праздник придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.

Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.

Знаменательные события

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут королевы Анны» — первый в мире закон об авторском праве.

В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

10 апреля 1912 года британский лайнер «Титаник» отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.

В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.

Кто родился

В 1847 году родился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.

В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.

В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.

10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко.

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