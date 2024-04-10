Что можно и нельзя делать в день Иллариона 10 апреля, который называют Выверни оглобли

Не рекомендуется ругаться, а также шуметь около водоемов. Кроме того, старались 10 апреля резко не хлопать дверями. В день Иллариона запрещено готовить блюда из курицы. Считалось, что, нарушив запрет, семья могла стать объектом для насмешек. Нельзя никому рассказывать про накопления, так как можно всего лишиться.