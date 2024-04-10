Что можно и нельзя делать в день Иллариона 10 апреля, который называют Выверни оглобли

Православная церковь 10 апреля вспоминает святого Иллариона Нового. В народе отмечают день Иллариона. Существует еще одно название — Выверни оглобли. Оно связано с тем, что в названный день было принято менять сани на телеги.
Что нельзя делать 10 апреля
Не рекомендуется ругаться, а также шуметь около водоемов. Кроме того, старались 10 апреля резко не хлопать дверями. В день Иллариона запрещено готовить блюда из курицы. Считалось, что, нарушив запрет, семья могла стать объектом для насмешек. Нельзя никому рассказывать про накопления, так как можно всего лишиться.
Что можно делать 10 апреля
Как правило, в указанный день всегда чистили пруды и водоемы. Кроме того, рекомендуется погадать на воске и воде, но делать это следует после полудня. А еще 10 апреля оказывали помощь тем, кто в ней нуждается.
Согласно приметам, снег предупреждал про дождливый июль. В том случае, если распустилась мать-и-мачеха, то ждали теплого лета. Дождь указывал на богатый урожай.