Бурый медвежонок родился в Карагандинском зоопарке

— О том, что родился детеныш у бурых медведей, мы узнали по писку. Первый раз услышали его в январе. Думали, что несколько медвежат. Обычно рождаются двое. Оказалось, что всего один. Медвежонка мама выпустила в вольер на всеобщее обозрение в конце марта. Малыш чувствует себя хорошо, активен и любознателен. С мамой тоже все в порядке.