Фермер-старовер из США прилетел в Приморье разводить скот

Минувшим днем, 9 апреля, в Приморье прибыл старовер из Орегона Фаддей Анфилофьефф. В крае житель США, будучи фермером со стажем, планирует разводить скот. Ближе к зиме к нему прилетит его семья — жена и три сына, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Весь путь до Владивостока занял у старовера почти 30 часов. Пока что он говорит на своем родном языке, но в его речи также проскальзывают и русские слова:
«Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом — в 2019. Немного страшно, язык разный, надо все выучить снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать», — поделился мужчина.
В приморском департаменте внутренней политики рассказали, что в крае живет 51 семья из Южной Америки, в основном они живут в Дальнереченском и Кировском районах, Красноармейском, Лесозаводском, Пожарском, Пограничном округах.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о жителе Южной Америки, который переехал в Приморье и решил принять участие в СВО, чтобы помогать нашим бойцам.