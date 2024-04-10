Фермер-старовер из США прилетел в Приморье разводить скот

«Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом — в 2019. Немного страшно, язык разный, надо все выучить снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать», — поделился мужчина.