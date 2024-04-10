Погода преподнесет сюрприз во второй декаде апреля в Приморье

15 −16 апреля погода ухудшится. Причина этого станет прохождение южного циклона с Желтого моря вблизи Владивостока и далее вдоль восточного побережья в сторону Татарского пролива. Он притянет за собой дожди, по югу и востоку даже сильные. Повлияет это и на температурный фон — в регионе похолодает.