Погода преподнесет сюрприз во второй декаде апреля в Приморье

Приморские синоптики дали прогноз на вторую декаду апреля. Как рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай, с 11 по 14 апреля будет усиливаться приток тепла в регионе.
В ряд районов придет по-настоящему летняя жара. Воздух прогреется до +25 градусов. Тем временем столицу региона накроет туман, временами с моросью. К 14 апреля во Владивостоке может усилиться ветер. Температура на побережье высокой не будет.
15 −16 апреля погода ухудшится. Причина этого станет прохождение южного циклона с Желтого моря вблизи Владивостока и далее вдоль восточного побережья в сторону Татарского пролива. Он притянет за собой дожди, по югу и востоку даже сильные. Повлияет это и на температурный фон — в регионе похолодает.
С уходом циклона на север воздух снова начнет прогреваться.