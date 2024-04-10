Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода преподнесет сюрприз во второй декаде апреля в Приморье

В некоторых районах будет по-летнему жарко.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 60% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Приморские синоптики дали прогноз на вторую декаду апреля. Как рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай, с 11 по 14 апреля будет усиливаться приток тепла в регионе.

В ряд районов придет по-настоящему летняя жара. Воздух прогреется до +25 градусов. Тем временем столицу региона накроет туман, временами с моросью. К 14 апреля во Владивостоке может усилиться ветер. Температура на побережье высокой не будет.

15 −16 апреля погода ухудшится. Причина этого станет прохождение южного циклона с Желтого моря вблизи Владивостока и далее вдоль восточного побережья в сторону Татарского пролива. Он притянет за собой дожди, по югу и востоку даже сильные. Повлияет это и на температурный фон — в регионе похолодает.

С уходом циклона на север воздух снова начнет прогреваться.