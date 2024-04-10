Во Владивостоке мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам

«Мы в пятый раз проводим здесь мероприятие, совершенствуемся с каждым годом, учимся на ошибках. Подключили больше экипажей ДПС — они везде стоят. Организовали достаточно парковок. Угадать количество прихожан мы не можем, и это самая главная проблема. В 2023 году было до 18 тысяч человек во время Курбан Байрама, например. Поэтому сегодня вот так более организовано», — поделился с корр. ИА PrimaMedia председатель духовного собрания мусульман Приморского края Рамиль Кильмухаметов.