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Во Владивостоке мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам

Утренняя молитва проходит на территории КСК «Фетисов арена».

Источник: PrimaMedia.ru

В среду, 10 апреля, мусульмане во Владивостоке отмечают свой священный праздник Ураза-байрам — окончание месяца воздержания Рамадана, сообщает ИА PrimaMedia. По традиции, этот день начнется с молитвы на территории КСК «Фетисов арена».

С самого утра на дороге у КСК уже работают сотрудники ГИБДД. На удивление, в этот раз обошлось без заторов и запаркованных обочин.

«Мы в пятый раз проводим здесь мероприятие, совершенствуемся с каждым годом, учимся на ошибках. Подключили больше экипажей ДПС — они везде стоят. Организовали достаточно парковок. Угадать количество прихожан мы не можем, и это самая главная проблема. В 2023 году было до 18 тысяч человек во время Курбан Байрама, например. Поэтому сегодня вот так более организовано», — поделился с корр. ИА PrimaMedia председатель духовного собрания мусульман Приморского края Рамиль Кильмухаметов.

Росгвардия и полиция дежурят на пунктах пропуска — для обеспечения безопасности на въезде на парковку и на самой площадке установлены металлоискатели и детекторы.

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