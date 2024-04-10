Во Владивостоке мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам

В среду, 10 апреля, мусульмане во Владивостоке отмечают свой священный праздник Ураза-байрам — окончание месяца воздержания Рамадана, сообщает ИА PrimaMedia. По традиции, этот день начнется с молитвы на территории КСК «Фетисов арена».
С самого утра на дороге у КСК уже работают сотрудники ГИБДД. На удивление, в этот раз обошлось без заторов и запаркованных обочин.
«Мы в пятый раз проводим здесь мероприятие, совершенствуемся с каждым годом, учимся на ошибках. Подключили больше экипажей ДПС — они везде стоят. Организовали достаточно парковок. Угадать количество прихожан мы не можем, и это самая главная проблема. В 2023 году было до 18 тысяч человек во время Курбан Байрама, например. Поэтому сегодня вот так более организовано», — поделился с корр. ИА PrimaMedia председатель духовного собрания мусульман Приморского края Рамиль Кильмухаметов.
Росгвардия и полиция дежурят на пунктах пропуска — для обеспечения безопасности на въезде на парковку и на самой площадке установлены металлоискатели и детекторы.