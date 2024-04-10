Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После солнечного затмения американцы принялись гуглить, почему болят глаза

8 апреля жители нескольких штатов США наблюдали за солнечным затмением. Сразу после него американцы стали активно гуглить, почему у них болят глаза, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

На необычный взлет поисковых запросов обратил внимание редактор The Wall Street Journal Шалом Гудман. Об этом 8 апреля он рассказал на своей странице в Х.

Известно, что небесное явление можно было наблюдать около полудня на Западном побережье и около двух часов дня на Восточном. Согласно Google Trends, на это же время приходится пик поисковых запросов по словам «почему болят глаза» и «почему у меня болят глаза».

Интересна и география события. Лучше всего затмение было видно в штатах Мэн, Род-Айленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Индиана, Арканзас и Техас. И именно в этих регионах американцы задавались вопросом о боли в глазах чаще всего. Предположительно, взлет числа запросов связан с тем, что наблюдение за затмением без защитных средств может вызывать боль в глазах, покраснение и слезоточивость.

космос
здоровье