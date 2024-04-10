После солнечного затмения американцы принялись гуглить, почему болят глаза

Интересна и география события. Лучше всего затмение было видно в штатах Мэн, Род-Айленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Индиана, Арканзас и Техас. И именно в этих регионах американцы задавались вопросом о боли в глазах чаще всего. Предположительно, взлет числа запросов связан с тем, что наблюдение за затмением без защитных средств может вызывать боль в глазах, покраснение и слезоточивость.