Что произошло в Иркутске в ночь на 10 апреля 2024 года: последние новости

Иркутск вновь вошел в топ-10 городов по индексу борща. Стоимость блюда во втором квартале 2024 года превысила 216 рублей, в то время как кварталом ранее составляла 189 рублей. Ожидаемо, самым дорогим ингредиентом стала курица — 150 рублей.
Порядка 50 дворов планируется привести в порядок в Правобережном округе Иркутска. При этом из муниципального бюджета профинансируют ремонт 42 из них. В планах провести укладку асфальтобетонного покрытия на дорогах и тротуарах, обрезку деревьев, посадку зелени, создание газонов.
С 27 апреля на улице-дублере Ширямова запретят парковку грузовиков, рассказали в пресс-службе администрации города. Решение распространяется на грузовые автомобили, включая прицепы.