Что произошло в Иркутске в ночь на 10 апреля 2024 года: последние новости

Порядка 50 дворов планируется привести в порядок в Правобережном округе Иркутска. При этом из муниципального бюджета профинансируют ремонт 42 из них. В планах провести укладку асфальтобетонного покрытия на дорогах и тротуарах, обрезку деревьев, посадку зелени, создание газонов.