Россиянам рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

«Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют: инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Подать заявление можно через портал Госуслуги, МФЦ, почтой, лично в Соцфонде», — сообщила агентству Бессараб.
Кроме того, получить бесплатное санаторно-курортное лечение могут люди, награжденные медалями «Житель блокадного Ленинграда», а также знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
«Работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, в том числе местной, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автодорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств», — добавила парламентарий категории таких граждан.
Также бесплатно отправиться в санаторий могут члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великую Отечественную войну, людей из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей Ленинграда, пояснила она.
«Длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней», — уточнила Бессараб.
Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение бесплатно оплачивается и проезд к месту лечения и обратно. В целях соблюдения равных прав граждан путевки предоставляются в порядке очередности, формируемой в соответствии с датой подачи заявления о предоставлении услуги, заключила депутат.