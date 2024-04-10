Россиянам рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бесплатно отправиться в санаторий в этому году могут различные категории граждан, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды, люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы в Чернобыле, подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ, почтой и лично в Соцфонде, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.