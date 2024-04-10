Что произошло в Хабаровском крае к утру 10 апреля

Фонтаны в Хабаровске начнут работать с 1 мая. Подготовка фонтанных комплексов уже в разгаре, сотрудники МУП «Горсвет» занимаются установкой оборудования. В текущем году ожидаются обновленные программы лазерного шоу и новые музыкальные композиции. Работы также ведутся на других объектах города, среди которых кинотеатр «Дружба» и Привокзальная площадь.