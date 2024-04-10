Что произошло в Хабаровском крае к утру 10 апреля

Десятилетняя Оля Козырева из Хабаровска, страдающая редким заболеванием, готовится принять участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети». Врачи поставили Оле диагноз — гипоплазия зрительного нерва и хиазмы. Несмотря на ограничения, девочка полна энтузиазма и радости перед новыми испытаниями.
Фонтаны в Хабаровске начнут работать с 1 мая. Подготовка фонтанных комплексов уже в разгаре, сотрудники МУП «Горсвет» занимаются установкой оборудования. В текущем году ожидаются обновленные программы лазерного шоу и новые музыкальные композиции. Работы также ведутся на других объектах города, среди которых кинотеатр «Дружба» и Привокзальная площадь.
Колымское УГМС предупреждает о возможном сходе лавин с 17 часов 9 апреля до 20 часов 10 апреля. Три участка в окрестностях Магадана находятся под угрозой: лыжная трасса в поселке «Снежная долина», Марчеканская сопка и дорога к морскому порту. Местные власти рекомендуют соблюдать осторожность и следить за прогнозом погоды.