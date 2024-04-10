С помощью выигранного металлоискателя мужчина нашел древние монеты

По информации Daily Mail, британец увлекся поиском клада всего несколько месяцев назад. У него был простой и недорогой металлоискатель, но позже он выиграл более профессиональную модель. Ценности Ричардсон нашел в деревне Ансти. Прибор подал громкий сигнал — в земле находился шиллинг времен правления Карла I.
«Затем я снова прочесал местность и услышал еще один сигнал, потом еще и еще. Я просто не мог в это поверить. В первый день я откопал 74 серебряные монеты и был потрясен».
На следующий день искатель сокровищ вернулся. В общей сложности он нашел в деревне 234 монеты и отдал их для изучения в музей. Эксперты выяснили, что они принадлежат к
Коллекцию вернули кладоискателю. Он продал ее на аукционе за 23 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно 13 млн тенге. Часть полученного дохода он должен отдать владельцу земли, на которой нашел монеты.