Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре пройдет ярмарка летнего отдыха «Билеты в лето»

В драматическом театре Комсомольска-на-Амуре 20 апреля состоится ярмарка летнего отдыха «Билеты в лето».

Источник: МК.RU Хабаровск

Время проведения: с 11:00 до 15:00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к участию приглашают родителей и детей. Для них презентуют возможности организации полноценного, интересного и полезного отдыха во время летних каникул. Также организуют конкурсы, лотерею, флешмоб, концертную и игровую программы. Подробнее по телефону 52−29−14.