В Комсомольске-на-Амуре пройдет ярмарка летнего отдыха «Билеты в лето»

Время проведения: с 11:00 до 15:00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к участию приглашают родителей и детей. Для них презентуют возможности организации полноценного, интересного и полезного отдыха во время летних каникул. Также организуют конкурсы, лотерею, флешмоб, концертную и игровую программы. Подробнее по телефону 52−29−14.