Юрист в декрете из Иркутска удивила бурятской кухней ведущих шоу «Битва шефов»

Анна Ободоева из Иркутска приняла участие в шоу «Битва Шефов». Сибирячка работает юристом, но в настоящий момент находится в декрете и воспитывает троих детей. Ведущих женщина решила угостить национальным бурятским блюдом — буузами. К ним она подала салат с помидорами и огурцами, а также чай «Саган-Дайля». Об этом сообщают на сайте телеканала.
Буузы по мнению ведущих оказались пересоленными, а чай слишком крепкий.
— Я обожаю бурятскую кухню, к тому же здесь красивая подача. Но лично для меня мясо очень сильно пересолено. Мне это изделие, к сожалению, не нравится, — сказал ведущий Ренат Агзамов.
В следующем этапе участникам загадали приготовить крупеник — это творожная запеканка, которая готовится на основе гречневой каши. Несмотря на критику ведущего, Анна все-таки прошла в финал. Там ведущие предложили участникам сделать изделие из батата, чтобы оно не было основным блюдом.
Ренат Акзамов остался доволен творением Анны. Но вот Константину Ивлеву батат не понравился. Поэтому победителем женщина не стала.
— Я до последнего момента надеялась, что победа будет за мной, — говорит сибирячка.