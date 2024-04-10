Юрист в декрете из Иркутска удивила бурятской кухней ведущих шоу «Битва шефов»

Анна Ободоева из Иркутска приняла участие в шоу «Битва Шефов». Сибирячка работает юристом, но в настоящий момент находится в декрете и воспитывает троих детей. Ведущих женщина решила угостить национальным бурятским блюдом — буузами. К ним она подала салат с помидорами и огурцами, а также чай «Саган-Дайля». Об этом сообщают на сайте телеканала.