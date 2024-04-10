+13…+18 градусов ожидается в Иркутской области 10 апреля

В Приангарье продолжается весна. В тени еще можно увидеть остатки снега, но его становится все меньше. Совсем скоро появится зелень, а с ней и первые цветы. Но погода бывает обманчивой, несмотря на весеннее солнце, ветер вынуждает сибиряков одеваться потеплее. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 10 апреля 2024 года.