+13…+18 градусов ожидается в Иркутской области 10 апреля

В Приангарье продолжается весна. В тени еще можно увидеть остатки снега, но его становится все меньше. Совсем скоро появится зелень, а с ней и первые цветы. Но погода бывает обманчивой, несмотря на весеннее солнце, ветер вынуждает сибиряков одеваться потеплее. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 10 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 10 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +13…+18 градусов, при облачной погоде +3…+8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 10 апреля 2024 года будет без существенных осадков, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 6−11 м/с. Температура +13…+15 градусов.