В Красноярске Никите Михалкову подарили одежду с намеком на спектакль

Накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков написал о визите режиссера в своем Telegram-канале, отметив, что Никита Сергеевич привез на Транссибирский арт-фестиваль спектакль «12». «Сложное и мощное произведение о милосердии и справедливости», — так отозвался о постановке глава региона.
Тем временем представители местного футбольного клуба «Енисей», выступающего в Первой лиге, воспользовались случаем, чтобы подарить актеру и режиссеру изготовленную специально для него майку с символикой команды и символичным номером.
«Никита Сергеевич обрадовался подарку, оценил номер футболки и был приятно удивлен, что спорт и культура могут эффективно сотрудничать», — описали члены клуба передачу сувенира потомку Сурикова.
Примечательно, что несколькими днями ранее представители «Енисея» тоже дарили футболки — сразу две. Их получил взятый спортсменами из приюта кот Лева, с которым клуб заключил контракт.