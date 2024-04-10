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В Красноярске Никите Михалкову подарили одежду с намеком на спектакль

Режиссер Никита Михалков, побывавший в Красноярске — на родине своего прадеда Василия Сурикова — со спектаклем, получил в подарок от игроков ФК «Енисей» фирменную футболку, изготовленную для него по спецзаказу.

Источник: Соцсети

Накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков написал о визите режиссера в своем Telegram-канале, отметив, что Никита Сергеевич привез на Транссибирский арт-фестиваль спектакль «12». «Сложное и мощное произведение о милосердии и справедливости», — так отозвался о постановке глава региона.

Тем временем представители местного футбольного клуба «Енисей», выступающего в Первой лиге, воспользовались случаем, чтобы подарить актеру и режиссеру изготовленную специально для него майку с символикой команды и символичным номером.

«Никита Сергеевич обрадовался подарку, оценил номер футболки и был приятно удивлен, что спорт и культура могут эффективно сотрудничать», — описали члены клуба передачу сувенира потомку Сурикова.

Примечательно, что несколькими днями ранее представители «Енисея» тоже дарили футболки — сразу две. Их получил взятый спортсменами из приюта кот Лева, с которым клуб заключил контракт.

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