Прописанный в Новосибирске террорист Мирзоев* сдал куратора расстрела в «Крокусе»

Первым в допросе участвовал преступник Далерджон Мирзоев*, который ранее был временно прописан у своих родственников в Новосибирске. Он рассказал, что некий Сайфулло информировал террористов, чтобы сбежать с места преступления, также он поставлял им оружие для совершения теракта.