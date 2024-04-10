Китай согласовал строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровске

Китай согласовал проект строительства пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде. Работы планируют начать в 2025 году, сообщает ИА AmurMedia.
Чекунков отметил, что пункт пропуска даст «большой импульс развитию бизнеса в Хабаровском крае». В начале года президент России Владимир Путин потребовал ускорить открытие новых погранпунктов с Китаем.
«Один из масштабных и потенциально таких краеугольных проектов, который давно обсуждается, но сегодня уже находится на финальной стадии согласования у нас в России, среди ФОИВов, и, что очень важно, согласован с китайской стороной, это впервые достигнуто, — пункт пропуска Большой Уссурийский», — рассказал Чекунков.
Стоимость подготовки строительства погранперехода на острове Большой Уссурийский власти оценивали в 13 млрд рублей, сообщает ChinaLogist.ru.
Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту Хабаровска, часть в КНР относится к провинции Хэйлунцзян.