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Китай согласовал строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровске

Глава минвостокразвития отметил, что пункт пропуска даст «большой толчок бизнесу в Хабаровском крае».

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Китай согласовал проект строительства пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде. Работы планируют начать в 2025 году, сообщает ИА AmurMedia.

Чекунков отметил, что пункт пропуска даст «большой импульс развитию бизнеса в Хабаровском крае». В начале года президент России Владимир Путин потребовал ускорить открытие новых погранпунктов с Китаем.

«Один из масштабных и потенциально таких краеугольных проектов, который давно обсуждается, но сегодня уже находится на финальной стадии согласования у нас в России, среди ФОИВов, и, что очень важно, согласован с китайской стороной, это впервые достигнуто, — пункт пропуска Большой Уссурийский», — рассказал Чекунков.

Ожидается, что ежегодный грузооборот островного пункта пропуска на первом этапе может составить 700 тыс. т, а к 2029 г. вырасти до 1,3 млн т. В перспективе на Большом Уссурийском планируют создать компактную российско-китайскую трансграничную зону, беспошлинной торговли, где велась бы обработка экспортно-импортных грузов, а также осуществлялась туристическая деятельность.

Стоимость подготовки строительства погранперехода на острове Большой Уссурийский власти оценивали в 13 млрд рублей, сообщает ChinaLogist.ru.

Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту Хабаровска, часть в КНР относится к провинции Хэйлунцзян.