Китай согласовал строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровске

«Один из масштабных и потенциально таких краеугольных проектов, который давно обсуждается, но сегодня уже находится на финальной стадии согласования у нас в России, среди ФОИВов, и, что очень важно, согласован с китайской стороной, это впервые достигнуто, — пункт пропуска Большой Уссурийский», — рассказал Чекунков.