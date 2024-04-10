В Минприроды рассказали, когда в Новосибирской области проснутся медведи

В Новосибирской области из спячки до сих пор не вышли дикие медведи. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
— Случаев пробуждения медведей пока не зафиксировано, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
Обычно косолапые просыпаются уже в конце марта или начале апреля. Все зависит от погоды. Наверняка хищники выйдут из берлог, когда воздух прогреется до +20 градусов.
— Полноценное пробуждение медведей в НСО ожидается к концу следующей недели, — уточнили в Минприроды.