Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минприроды рассказали, когда в Новосибирской области проснутся медведи

Хищники еще не пробудились.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области из спячки до сих пор не вышли дикие медведи. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

— Случаев пробуждения медведей пока не зафиксировано, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

Обычно косолапые просыпаются уже в конце марта или начале апреля. Все зависит от погоды. Наверняка хищники выйдут из берлог, когда воздух прогреется до +20 градусов.

— Полноценное пробуждение медведей в НСО ожидается к концу следующей недели, — уточнили в Минприроды.

флора и фауна