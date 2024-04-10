Власти Владивостока приняли решение о демонтаже кондиционеров по главному маршруту города

Отметим, что проект был уже принят депутатами городской думы во время первого чтения. Однако было принято провести и общественные слушания, которые будут проходить до 7 мая 2024 года. В них смогут принять участие жители Владивостока. Горожане смогут направить свой отзыв на проект через систему на сайте мэрии.