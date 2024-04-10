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Власти Владивостока приняли решение о демонтаже кондиционеров по главному маршруту города

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ФедералПресс. Администрация Владивостока опубликовала проект муниципального правового акта, который изменит правила благоустройства города. Один из пунктов проекта предусматривает демонтаж кондиционеров на фасадах домов по гостевому маршруту.

«Проект разработан в целях обеспечения комфортного и безопасного отдыха на общественных территориях Владивостока, совершенствования механизмов улучшения архитектурно-художественного облика города, выработки более гибкого подхода к индивидуальным, нетиповым — архитектурно-художественным решениям нестационарных торговых объектов», — говорится в пояснительной записке проекта.

Отметим, что проект был уже принят депутатами городской думы во время первого чтения. Однако было принято провести и общественные слушания, которые будут проходить до 7 мая 2024 года. В них смогут принять участие жители Владивостока. Горожане смогут направить свой отзыв на проект через систему на сайте мэрии.

Напомним, самыми обсуждаемыми поправками проекта стали демонтаж кондиционеров и спутниковых антенн по гостевому маршруту. Устройства будут подлежать демонтажу или приведению к единому внешнему виду. Законны ли такие поправки, можно прочитать здесь.

ЖКХ