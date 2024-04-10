Власти Владивостока приняли решение о демонтаже кондиционеров по главному маршруту города

«Проект разработан в целях обеспечения комфортного и безопасного отдыха на общественных территориях Владивостока, совершенствования механизмов улучшения архитектурно-художественного облика города, выработки более гибкого подхода к индивидуальным, нетиповым — архитектурно-художественным решениям нестационарных торговых объектов», — говорится в пояснительной записке проекта.
Отметим, что проект был уже принят депутатами городской думы во время первого чтения. Однако было принято провести и общественные слушания, которые будут проходить до 7 мая 2024 года. В них смогут принять участие жители Владивостока. Горожане смогут направить свой отзыв на проект через систему на сайте мэрии.
Напомним, самыми обсуждаемыми поправками проекта стали демонтаж кондиционеров и спутниковых антенн по гостевому маршруту. Устройства будут подлежать демонтажу или приведению к единому внешнему виду. Законны ли такие поправки, можно прочитать здесь.