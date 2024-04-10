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В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах моркови

Специалисты красноярского ведомства поделились полезной информацией у себя в телеграм-канале.

Источник: Freepik

В этот раз эксперты рассказали, чем же полезна морковь. В первую очередь, она содержит каротин, который превращается в витамин А, витамины В, Е, РР, К, С. Также в моркови содержатся полезные микроэлементы — калий, фосфор, железо, йод, хром и другие.

Этот набор полезен для укрепления сосудов и поддержания здоровья сердца. Если включить морковь в рацион, то можно снизить холестерин и предотвратить развитие инсульта, инфаркта и атеросклероза.

Также морковка помогает укреплять иммунитет благодаря витамину С, а также антисептическим свойствам.

Более того, морковь полезна для ЖКТ. Она содержит клетчатку и грубое волокно, которые стимулируют перистальтику и секрецию желудочного сока.

Открытием стало и то, что морковь полезна для здоровья кожи. Она помогает в борьбе с акне и другими кожными воспалениями.

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