В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах моркови

В этот раз эксперты рассказали, чем же полезна морковь. В первую очередь, она содержит каротин, который превращается в витамин А, витамины В, Е, РР, К, С. Также в моркови содержатся полезные микроэлементы — калий, фосфор, железо, йод, хром и другие.