Работник музея тайно вывесил в галерее собственную картину

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, «Пинакотека современности» в Мюнхене уволила 51-летнего технического сотрудника после того, как он вывесил в галерее собственную картину. Картина находилась в экспозиции около восьми часов. Инцидент произошел в феврале, однако для СМИ эта информация стала доступна только сейчас.