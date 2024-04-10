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Работник музея тайно вывесил в галерее собственную картину

В Германии работник музея тайно вывесил свою картину. Мужчина надеялся «совершить творческий прорыв», сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/pinakotheken

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, «Пинакотека современности» в Мюнхене уволила 51-летнего технического сотрудника после того, как он вывесил в галерее собственную картину. Картина находилась в экспозиции около восьми часов. Инцидент произошел в феврале, однако для СМИ эта информация стала доступна только сейчас.

В галерее отметили, что сотруднику удалось обойти службу безопасности, поскольку он имел доступ в здание в нерабочее время. Теперь ему выписан запрет на посещение «Пинакотеки современности» когда-либо в будущем.

Также полиция может предъявить мужчине обвинение в умышленной порче имущества. Поскольку для своей картины он просверлил в стене галереи две дыры.