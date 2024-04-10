Веселая эстафета для юных хабаровчан состоялась в сквере на Ворошилова

В сквере на улице Ворошилова в Хабаровске состоялась веселая эстафета для школьников, посвященная Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сквер на улице Ворошилова был отреставрирован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
— В мероприятии участвовали дети из школы № 70. Для них провели спортивные соревнования, конкурсы и забеги, — рассказали в администрации города.
15 марта началось онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году, и каждый житель Хабаровска может внести свой вклад в благоустройство города. Новые скверы становятся местом для массовых акций молодежи и спортивных мероприятий старшего поколения в Хабаровске.