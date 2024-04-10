Веселая эстафета для юных хабаровчан состоялась в сквере на Ворошилова

15 марта началось онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году, и каждый житель Хабаровска может внести свой вклад в благоустройство города. Новые скверы становятся местом для массовых акций молодежи и спортивных мероприятий старшего поколения в Хабаровске.