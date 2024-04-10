В Красноярске сохранят кинологический манеж, который потребовала снести районная администрация

В Красноярске вокруг кинологического манежа в Солнечном разгорелся скандал.
Напомним, 8 апреля кинологи сообщили, что администрация Советского района требует снести манеж в кратчайшие сроки.
«В 2020 году по запросу “под манеж” (крытую спортивно-дрессировочную площадку) ДМИЗО (Департамент муниципальных земельных отношений, отвечающий за городскую землю) выдал разрешение на благоустройство территории и создание дрессировочной площадки на 12 лет. Сейчас, спустя 4 года Красноярская краевая Федерация кинологического спорта тем же ДМИЗО обвиняется в том, что разместила сооружение незаконно», — написали организаторы.
О ситуации написали губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову.
«Разделяю беспокойство всех написавших мне о ситуации с кинологическим манежем. Его возвели на средства гранта, несколько лет объект успешно работал, был востребован, и вдруг руководство манежа получило предписание снести постройку. Поручил администрации Красноярска оперативно разобраться в проблеме и сделать всё, чтобы объект продолжил работу», — отреагировал глава региона.
Как сообщили позже в мэрии, решение по сохранению кинологического манежа найдено.
«Участниками встречи составлена дорожная карта, которая предполагает завершение процесса оформления необходимых документов в срок до конца месяца. В переходный период центр продолжит работу в штатном режиме», — заключили в городской администрации.