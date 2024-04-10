В Красноярске сохранят кинологический манеж, который потребовала снести районная администрация

«В 2020 году по запросу “под манеж” (крытую спортивно-дрессировочную площадку) ДМИЗО (Департамент муниципальных земельных отношений, отвечающий за городскую землю) выдал разрешение на благоустройство территории и создание дрессировочной площадки на 12 лет. Сейчас, спустя 4 года Красноярская краевая Федерация кинологического спорта тем же ДМИЗО обвиняется в том, что разместила сооружение незаконно», — написали организаторы.

Несколько лет назад проект Красноярской федерации кинологического спорта выиграл президентский грант в размере 9 346 189 рублей, на что и была построена площадка. Сейчас на ней проводятся занятия, соревнования для собак, а также уроки с детьми.