Режим ЧС в Хабаровске сняли

Режим ЧС был был введен в Хабаровске с 5 апреля в связи с превышением радиационного фона в Индустриальном районе. С 10 апреля режим ЧС снят, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Напомним, в районе улиц Суворова и Сидоренко был выявлен источник радиационного излучения. После подтверждения информации место происшествия огородили. Специалисты ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат “Радон” изъяли источник радиации для дальнейших исследований.
«Был обнаружен цезиевый элемент, который является частью подвижной химической мастерской, используемой для проверки работоспособности дозиметров. В настоящее время ведется расследование на предмет того, как этот предмет оказался на пустыре», — рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Александр Шумилов.