Режим ЧС в Хабаровске сняли

«Был обнаружен цезиевый элемент, который является частью подвижной химической мастерской, используемой для проверки работоспособности дозиметров. В настоящее время ведется расследование на предмет того, как этот предмет оказался на пустыре», — рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Александр Шумилов.