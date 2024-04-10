Из-за утренней молитвы мусульман во Владивостоке на линию не вышли некоторые автобусы

Утром среды, 10 апреля, администрацией Владивостока был зарегистрирован недовыпуск автобусов пассажирскими автотранспортными компаниями, сообщает ИА PrimaMedia. В ведомстве связали это с проходившей традиционной на территории парковки КСК «Фетисов арена» молитвой в честь Ураза-байрам. В предприятии подтвердили догадки.
«В связи с недовыпуском машин и нарушением контрактов управление транспорта выставит штрафные санкции», — уточнили в пресс-службе администрации города.
Также в СМИ с самого утра появились фотографии припаркованных у «Фетисов арены» автобусов, которые якобы курсируют во Владивостоке по маршруту № 1. В администрации выяснили, что это резервный транспорт. Его компания предоставила по заказу для перевозки студентов ДВФУ на религиозное мероприятие.
Напомним, Ураза-байрам — окончание месяца воздержания Рамадана. По традиции, этот день у мусульман начинается с молитвы. 2024 год не стал исключением, и тысячи прихожан собрались на парковке КСК в пригороде Владивостока. В полиции, к слову, заблаговременно отметили, что это может отразиться на работе общественного транспорта. Для мусульман это очень важный день, поэтому многие отпрашиваются с работы на утренние часы.