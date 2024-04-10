Из-за утренней молитвы мусульман во Владивостоке на линию не вышли некоторые автобусы

Напомним, Ураза-байрам — окончание месяца воздержания Рамадана. По традиции, этот день у мусульман начинается с молитвы. 2024 год не стал исключением, и тысячи прихожан собрались на парковке КСК в пригороде Владивостока. В полиции, к слову, заблаговременно отметили, что это может отразиться на работе общественного транспорта. Для мусульман это очень важный день, поэтому многие отпрашиваются с работы на утренние часы.