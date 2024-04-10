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Дождь в зоне паводков: штормовое предупреждение объявили в 12 областях и Астане

В областях, пострадавших от паводков, синоптики прогнозируют 10 апреля дожди и снег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

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Источник: Reuters

В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Боксук в селе Журавлевка продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 77 см), с прохождением ледохода.

«По состоянию на 20:00 уровень воды превысил критическую отметку на 48 сантиметров, состояние водного объекта — затор льда выше и ниже поста, ледоход. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается».

сообщили в Казгидромете.

В Костанайской области в связи с прогнозом осадков в виде дождя в период с 10 по 12 апреля 2024 года продолжается дальнейшее интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области. Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки. Сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.

В области Ұлытау ожидается дождь.

В Карагандинской области ожидаются дождь и туман.

В Павлодарской области ожидается дождь, ночью туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь.

В области Абай ожидается дождь.

В Актюбинской области ожидается дождь.

В Костанайской области ожидаются ночью осадки — дождь и снег.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В области Жетісу ожидается ветер юго-западный с порывами 15−20, временами 23−28 метров в секунду.

В Астане ночью и утром ожидается туман.