Дождь в зоне паводков: штормовое предупреждение объявили в 12 областях и Астане

В Костанайской области в связи с прогнозом осадков в виде дождя в период с 10 по 12 апреля 2024 года продолжается дальнейшее интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области. Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки. Сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.