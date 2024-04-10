«Универсам» на Ленина окончательно прекратил работу в Новосибирске

В центре Новосибирске «Универсам» окончательно закрылся. На двери магазина повесили соответствующее объявление для посетителей.
Площадь универсама существенно сократилась после открытия на его территории «Рестохолла». Место закрывшегося магазина планирует занять одна из федеральных сетей супермаркета. Гастропространство продолжает работу в обычном режиме.
«Универсам» на улице Ленина построили в начале 1870-х годов. Для него построили отдельное здание по стандартному проекту.
Ранее охранник Гастрокорта на Центральном рынке в Новосибирске не пропустил пенсионерку.