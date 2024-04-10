Новосибирцам запретят парные поездки на электросамокатах

В Новосибирске введут систему, которая блокирует парные поездки на электросамокатах. Об этом Om1.ru сообщили в пресс-службе Whoosh.
В Северной столице России — Санкт-Петербурге — не так давно впервые ввели такую технологию. Скоро система заработает и в других городах, где есть электросамокаты сервиса Whoosh.
— Поездки вдвоём потенциально очень некомфортны для других участников дорожного движения и небезопасны. Мы видим, что если два или больше человек становятся на самокат, то практически всегда они либо падают, либо попадают в какой-то неприятный инцидент, — рассказал пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев.
Пресс-секретарь уточнил, что такие самокаты могут появится в Новосибирске уже в этом сезоне. Он подчеркнул, что 99,9% поездок на электросамокатах сервиса совершают без нарушения правил.
Кроме того, парные поездки на электросамокатах запрещают и Правила дорожного движения. За исключением, когда самокат оборудован дополнительной конструкцией для пассажира. Нарушение ПДД влечет за собой штраф 800 рублей.