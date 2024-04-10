Новосибирцам запретят парные поездки на электросамокатах

В Новосибирске введут систему, которая блокирует парные поездки на электросамокатах. Об этом Om1.ru сообщили в пресс-службе Whoosh.

В Северной столице России — Санкт-Петербурге — не так давно впервые ввели такую технологию. Скоро система заработает и в других городах, где есть электросамокаты сервиса Whoosh.

— Поездки вдвоём потенциально очень некомфортны для других участников дорожного движения и небезопасны. Мы видим, что если два или больше человек становятся на самокат, то практически всегда они либо падают, либо попадают в какой-то неприятный инцидент, — рассказал пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев.

Со слов Дениса Балакирева, такая технология — своего рода искусственный интеллект, который способен самообучаться. Чтобы распознать, что на популярном двухколесном транспорте находится не один человек, система будет учитывать 50 параметров данных. В том числе и вес, хотя это и не главный показатель.