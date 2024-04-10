Дорогу к трем поселкам Болотнинского района открыли в Новосибирской области

Во вторник, 9 апреля, в Новосибирской области открыли дорогу до поселков Сибиряк, Зеленая горка и Светлая поляна в Болотнинском районе. Ранее её закрыли 6 апреля из-за паводка. Об этом сообщило ТУАД НСО.