Дорогу к трем поселкам Болотнинского района открыли в Новосибирской области

Во вторник, 9 апреля, в Новосибирской области открыли дорогу до поселков Сибиряк, Зеленая горка и Светлая поляна в Болотнинском районе. Ранее её закрыли 6 апреля из-за паводка. Об этом сообщило ТУАД НСО.
Поскольку уровень воды на участке дороги «100 км а/д “Р-255” — Сибиряк» (км 7+600 — км 7+635) снизился, его открыли для движения. Однако там временно ввели ограничение по скорости. Автомобилистам нужно обращать внимание на временные дорожные знаки.
Ранее на Ордынском шоссе ограничили движение по мосту через Ирмень.