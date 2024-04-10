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Дорогу к трем поселкам Болотнинского района открыли в Новосибирской области

Ранее там вводили ограничения из-за паводка.

Во вторник, 9 апреля, в Новосибирской области открыли дорогу до поселков Сибиряк, Зеленая горка и Светлая поляна в Болотнинском районе. Ранее её закрыли 6 апреля из-за паводка. Об этом сообщило ТУАД НСО.

Поскольку уровень воды на участке дороги «100 км а/д “Р-255” — Сибиряк» (км 7+600 — км 7+635) снизился, его открыли для движения. Однако там временно ввели ограничение по скорости. Автомобилистам нужно обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее на Ордынском шоссе ограничили движение по мосту через Ирмень.